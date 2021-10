Rafforzare il legame albergo-scuola su formazione e lavoro: protocollo d’intesa Federalberghi e Junior Achievement Italia

A luglio 2021 è stato firmato un protocollo d’intesa dai presidenti di Federalberghi Potenza, Michele Tropiano e Matera Antonio Panetta e dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Claudia Datena. Cinque gli strumenti individuati nel protocollo dal titolo “intraprendere per orientare e competere” in particolare per avviare percorsi di attività in grado di rafforzare il legame albergo-scuola su aspetti finalizzati ad avvicinare formazione e lavoro: orientamento alla cultura dell’imprenditorialità; competenze trasversali e per l’orientamento; tirocini curriculari; tirocini extracurriculari ed extrascolastici in contesti selezionati; apprendistato di primo livello. Un gruppo paritetico formato da funzionari dell’Ufficio Scolastico Regionale e da Federalberghi Potenza e Matera si occuperà, con riunioni periodiche, delle varie fasi delle azioni da mettere in campo programmate da questo sino all’anno scolastico 2023-2024.

Da parte dell’Ufficio Scolastico si ribadisce l’impegno a sensibilizzare i dirigenti scolastici degli istituti per favorire la massima partecipazione di studenti; per la promozione e il sostegno alla cultura dell’imprenditoria.

L’adesione ha numeri significativi a testimonianza dell’“emergenza” di individuare in alberghi, ristoranti, pub ed esercizi pubblici le giuste figure: un centinaio di alberghi del Potentino ed una sessantina nel Materano tra i due e i cinque stelle-lusso, 21 istituti scolastici tra alberghieri, tecnici e professionali (16 in provincia di Potenza e 5 in quella di Matera).

Nel valorizzare l’importanza del protocollo la Delegazione provinciale di Federalberghi Potenza ha indetto delle assemblee con gli albergatori delle micro aree locali della provincia di Potenza, la prima tenutasi a Melfi all’interno di un istituto scolastico a cui hanno partecipato oltre agli albergatori dell’intera area del Vulture Melandro Melfese Alto Bradano anche una delegazione di studenti, docenti ed il Dirigente Scolastico.

Per rafforzare le attività previste dal protocollo tra Federalberghi e gli istituti scolastici e per sostenere gli studenti allo sviluppo delle competenze adeguate ad affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro, Federalberghi Delegazione Potenza ha definito una partnership di collaborazione con Junior Achievement Italia.

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit a livello mondiale dedicata all’educazione economico-imprenditoriale dei giovani studenti, è presente in Italia dal 2002 con la finalità di assumere un ruolo attivo per rinnovare l’istruzione e diffondere nelle scuole iniziative didattiche per orientare i giovani nelle loro scelte future.

JA Italia rappresenta il partner strategico per Federalberghi Delegazione Potenza promuovere nuovi e rinnovati approcci all’istruzione e alla formazione degli studenti, contribuendo allo sviluppo socio-economico della comunità locali della Provincia di Potenza.

La collaborazione tra Federalberghi Delegazione di Potenza e JA Italia ha già portato il primo frutto concreto ed immediato per le scuole della Basilicata che attraverso Federalberghi hanno conosciuto JA Italia e aderito al progetto Masterclass Ho.Re.Ca. di JA Italia e Coca-Cola HBC Italia https://www.jaitalia.org/masterclass-horeca/ , riscontrando una massiva ed immediata adesione da parte degli istituti alberghieri.

JA Italia e Coca-Cola HBC Italia hanno infatti sviluppato un progetto destinato alle classi V degli Istituti Alberghieri, grazie al quale importanti esperti del settore guidano studenti e studentesse alla scoperta del mondo Ho.Re.Ca., raccontando di come si è evoluto questo mercato fino ad oggi, quali sfide ha dovuto affrontare durante il Covid-19, quali sono le competenze richieste per avviare una professione in questo campo e tanto altro ancora.

Grazie all’impegno dei Presidenti delle micro aree territoriali della provincia di Potenza di Federalberghi che hanno illustrato il progetto di JA Italia e Coca-Cola HBC Italia nelle scuole alberghiere, hanno aderito circa 250 studenti della Basilicata.

Il protocollo Federalberghi – JA Italia è un nuovo passo in avanti, commenta il Presidente di Federalberghi Potenza Michele TROPIANO, verso una possibile soluzione della difficoltà delle imprese nel settore del turismo a reperire la manodopera necessaria, che soprattutto in questo ultimo periodo, rappresenta un freno per ripresa di un comparto che è quello della ristorazione e dell’Hotellerie duramente colpito dalla pandemia.

Affrontare il tema del lavoro, dopo la tempesta del Covid, aggiunge, è la sfida più difficile.

I tassi di produttività delle imprese turistiche sono ai minimi storici con una situazione di forte carenza di manodopera e una continua dispersione di competenze.

Abbiamo deciso da tempo di andare nelle scuole ad indirizzo alberghiero e professionale, spiega il Presidente TROPIANO, ad incontrare gli studenti che frequentano tali istituti proponendo stage residenziali nelle nostre aziende per contribuire ad orientarli al lavoro.

L’auspicio è quello di creare una costante relazione tra Scuola e Imprese Alberghiere, per generare una rinnovata culture dell’ospitalità, in Basilicata.

Infatti si sta valutando anche pe noi Imprenditori insieme ai nostri collaboratori del settore dell’Ospitalità di avvalersi delle opportunità formative e di aggiornamento professionale progettate da partner da noi individuati.

L’aggiornamento e lo studio permanente delle imprese dell’ospitalità può essere – continua Tropiano – una testimonianza concreta per le giovani generazioni, un valore aggiunto al miglioramento delle competenze delle risorse umane, la formazione permanente , l’acquisizione di nuove competenze tra tradizione ed innovazione ci permetterà di essere protagonisti nella ripartenza dell’Italia.