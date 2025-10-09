Raduno Nazionale del Gruppo Lucano: il 13 ottobre conferenza stampa di presentazione

Lunedì 13 ottobre a Potenza, alle ore 10, presso la Sala B del Consiglio regionale, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione numero 17 del Raduno Nazionale del “Gruppo Lucano” della Protezione Civile, in programma sabato 18 ottobre a Pergola, frazione del Comune di Marsico Nuovo. Parteciperanno all’incontro con i giornalisti il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia, il sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia e il presidente del Parco dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, Antonio Tisci. Durante la giornata del Raduno, infatti, è in programma anche l’inaugurazione del Centro di Monitoraggio Ambientale del Parco e delle attività del Gruppo Lucano, spazio che sarà dedicato alla memoria di Don Gerardo Marsico, scomparso tragicamente all’età di 81 anni nell’agosto del 2005 dopo essere stato investito da un’auto all’altezza di una piazzola di sosta lungo la Fondovalle dell’Agri, proprio mentre era di ritorno da una festa popolare a Pergola.