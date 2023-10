Radiologo a mezzo servizio

Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario cittadino di Tricarico del Centro democratico, Francesco Menonna:

La questione legata al radiologo di Tricarico e Stigliano, centri della provincia di Matera costretto a svolgere le proprie funzioni nel presidio del Madonna delle Grazie di Matera assume i contorni di una vicenda kafkiana. Lo specialista assunto dall’Asm ( Azienda Sanitaria Matera ) sarà costretto a lavorare nella città dei Sassi condizionando non poco i presidi di Tricarico e Stigliano nella fruibilità di un fondamentale servizio quale appunto quello di radiologia. Un colpo basso per le due comunità collinari del materano in un contesto di assoluta emergenza sul piano sanitario e del welfare state. La scelta a mio avviso è sbagliata perché nonostante il sostegno alla comunità di Matera non si possono privare i centri della provincia di importanti professionisti nell’ambito della tutela della salute e della qualità della vita. La decisione va assolutamente rivista nella logica della presenza attiva sui territori di importanti professionisti in grado di dare immediate risposte ai cittadini che devono vivere in condizioni di generale serenità nell’ambito della sicurezza sociale e emergenziale. Bisogna riflettere su queste decisioni che potrebbero provocare non pochi disagi alle popolazioni interessate che a partire dai prossimi mesi invernali proprio a causa del maltempo non devono essere costrette ad emigrare a Matera ma hanno l’assoluta necessità di uno specialista in loco”.