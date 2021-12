Raccolta differenziata: contributi per oltre 3 milioni di euro a 19 Comuni. In Val d’Agri a Marsico Nuovo e Marsicovetere

La giunta regionale ha approvato la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione e l’ampliamento dei centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono 19 i Comuni che riceveranno i contributi per i progetti presentati singolarmente o in forma associata per un totale di 3.315.065 euro: Muro Lucano, Armento, Trivigno, Atella, Carbone, San Fele per un’istanza presentata con Ruvo del Monte, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Albano di Lucania, Pescopagano, Savoia di Lucania, Montescaglioso, Satriano di Lucania, Maratea, Anzi, Ruoti, Brindisi di Montagna e Pomarico.

“Continua l’impegno del governo Bardi per incentivare – ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa – le buone pratiche finalizzate alla tutela dell’ambiente ed in questo caso finanziando la costruzione sul territorio dei centri di raccolta che diventano strategici per ottenere finalmente quel ciclo virtuoso dello smaltimento che ci consentirà di ridurre i rifiuti conferiti in discarica e il riciclo ma anche per la lotta all’abbandono dei rifiuti. Piaga che noi combattiamo anche attraverso le infrastrutture ma ha bisogno pure di un senso civico da parte dei cittadini. Con questo nuovo provvedimento abbiamo investito complessivamente 18 milioni di euro solo per i centri di raccolta. Una cifra importante che dimostra nei fatti quanto sosteniamo da sempre”.