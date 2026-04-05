L’Amministrazione comunale di Paterno, nell’ambito della programmazione relativa alle Politiche per la cultura, organizza, indice e bandisce la Quinta edizione del Concorso nazionale di poesia Comune di Paterno.

Dopo le fortunate edizioni degli anni passati, con centinaia di componimenti giunti da tutta Italia, l’Amministrazione comunale ha voluto riproporre questo felice appuntamento letterario che rappresenta un’iniziativa culturale finalizzata a promuovere la lettura, la scrittura e l’espressione creativa. Il concorso, riservato esclusivamente a chi abbia dai 18 anni in su, non prevede costi di partecipazione e si articolerà su un’unica sezione a tema libero. Ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio in denaro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande e per la candidatura delle liriche è fissato per il 15/05/2026. Sul sito istituzionale del Comune di Paterno (https://www.comune.paterno.pz.it) è possibile consultare e scaricare sia il bando integrale sia lo schema di domanda.

“La realizzazione della Quinta edizione del Concorso Nazionale di Poesia – fa sapere il Sindaco Tania Gioia – rappresenta per il Comune di Paterno un traguardo importante e motivo di grande orgoglio. Non è semplice, infatti, per un piccolo paese portare avanti con continuità un’iniziativa culturale di respiro nazionale, capace di coinvolgere autori e appassionati provenienti da tutta Italia. Questo risultato dimostra quanto la cultura possa essere un motore di crescita e identità anche nei contesti più piccoli. La poesia, in particolare, riesce a creare connessioni profonde, dando voce a emozioni e pensieri che uniscono le persone oltre ogni distanza.”