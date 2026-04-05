FacebookClicca qui

Primo PianoSocietà e Cultura

Quinta edizione del Concorso nazionale di poesia Comune di Paterno

Foto di Redazione Redazione
123

L’Amministrazione comunale di Paterno, nell’ambito della programmazione relativa alle Politiche per la cultura, organizza, indice e bandisce la Quinta edizione del Concorso nazionale di poesia Comune di Paterno.

Dopo le fortunate edizioni degli anni passati, con centinaia di componimenti giunti da tutta Italia, l’Amministrazione comunale ha voluto riproporre questo felice appuntamento letterario che rappresenta un’iniziativa culturale finalizzata a promuovere la lettura, la scrittura e l’espressione creativa. Il concorso, riservato esclusivamente a chi abbia dai 18 anni in su, non prevede costi di partecipazione e si articolerà su un’unica sezione a tema libero. Ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio in denaro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande e per la candidatura delle liriche è fissato per il 15/05/2026. Sul sito istituzionale del Comune di Paterno (https://www.comune.paterno.pz.it) è possibile consultare e scaricare sia il bando integrale sia lo schema di domanda.

“La realizzazione della Quinta edizione del Concorso Nazionale di Poesia – fa sapere il Sindaco Tania Gioia – rappresenta per il Comune di Paterno un traguardo importante e motivo di grande orgoglio. Non è semplice, infatti, per un piccolo paese portare avanti con continuità un’iniziativa culturale di respiro nazionale, capace di coinvolgere autori e appassionati provenienti da tutta Italia. Questo risultato dimostra quanto la cultura possa essere un motore di crescita e identità anche nei contesti più piccoli. La poesia, in particolare, riesce a creare connessioni profonde, dando voce a emozioni e pensieri che uniscono le persone oltre ogni distanza.”

Foto di Redazione Redazione
123

Articoli correlati

Bardi chiede lo Stato di emergenza nazionale

5 Aprile 2026

Innovazione in azienda: Basilicata Open Lab premia tre aziende lucane

25 Marzo 2026

Dalla Val d’Agri a Rimini, l’IPS di Tramutola tra le eccellenze della mobilità sostenibile

25 Marzo 2026

Corleto Perticara chiude i confini ai pendolari ed ai mezzi di trasporto merci.

20 Marzo 2026
Copyright 2009-2026, All Rights Reserved Gazzetta della Val d'Agri
Pulsante per tornare all'inizio