Quattro titoli regionali MTB per la Team Bykers Viggiano. Nel campionato regionale MTB a Paterno vince Antonio Lavieri

La Team Bykers Viggiano si conferma ai vertici del ciclismo lucano con ottimi risultati nel fine settimana appena trascorso.

Domenica caratterizzata dalla prova unica valevole quale campionato regionale MTB che si è svolto a Paterno in una gara organizzata dalla squadra della Loco Bikers su un percorso molto tecnico.

Gli atleti, i tecnici, la società e gli sponsor della Team Bykers Viggiano hanno visto ripagato i loro impegni e sacrifici raggiungendo i risultati sperati e portando in dote ben quattro titoli regionali MTB.

Nella categoria esordienti vittoria e maglia per Mangino Domenico, nella categoria Allievi secondo anno vittoria per Mileo Gabriel, nella categoria Juniores vittoria per Montemarano Pietro e negli Under 23 vittoria per Adinolfi Simone.

Nelle altre categorie vittoria per La Guardia Luca negli allievi primo anno della Motostaffette Potenza, nelle donne Under 23 vittoria per Fulgido Ilenia della Ciclo Team Valnoce con il secondo posto raggiunto da Mazziotta Chiara del Team Bykers Viggiano e nella categoria Elite vittoria per Lavieri Antonio della Loco Bikers davanti al portacolori della Team Bykers Viggiano, Masino Gino. La loco bikers oltre ad aver vinto la gara assoluta si è portata a casa anche 5 titoli.

Presenti alla premiazione i massimi organi federali della Regione Basilicata con la presenza del sindaco di Paterno Michele Grieco e il consigliere regionale Aliandro.

I giovanissimi atleti della Team Bykers Viggiano sono stati impegnati nella giornata di Sabato nel terzo trofeo Gimkana di Maschito dove hanno raggiunto diversi podi e terzo posto complessivo nella classifica a squadre.

Tra i risultati di rilievo della società viggianese da segnalare nella G2 Maschile il terzo posto per Perri Stefano, nella G3 Femminile il secondo posto per Alberti Mariazzura, nella G3 Maschile sesto posto per Cuozzo Alberto, nella G4 Maschile secondo posto per Carlomagno Nicolò e settimo posto per Rizzo Emanuele Ruben, nella G6 Femminile secondo posto per Lauria Alessandra e nella G6 Maschile sesto ed ottavo posto per Iacovino Alessandro e Racioppi Matteo.

A conclusione delle gare si è svolta la gara per i promozionali che ha visto la partecipazione di Cuozzo Mariapina, Alberti Angelo, Rizzo Giona e Perri Matteo.

I prossimi appuntamenti vedranno impegnati i giovanissimi ad Oppido Lucano mentre gli agonisti saranno di scena in Puglia a Massafra in attesa degli impegni casalinghi con la gara del 22 Agosto a Viggiano ed il 29 Agosto a Moliterno.