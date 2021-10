Quali sono i giochi più popolari attualmente in Italia?

Gli italiani si confermano un popolo di giocatori. Che si tratti di videogiochi, giochi di ruolo o scommesse online, i dati ci confermano una netta tendenza al rialzo di questo settore.

Quali sono i giochi che stanno riuscendo maggiormente a calamitare l’attenzione? Quali sono state le conseguenze della pandemia a livello ludico?

I videogiochi si confermano al primo posto della classifica

Grazie alla nuova generazione di console di gioco, che favorisce l’interazione tra giocatori online, e anche a causa della pandemia globale, i videogiochi sono sempre più amati dagli italiani. Tra le console di gioco, è la PlayStation 4 a essere la più usata, seguita dalla Nintendo Switch e dalla Xbox Series.

Tra i giochi preferiti, troviamo invece MineCraft, Call of Duty, Grand Theft Auto V, Tekken 7, Fifa e altri ancora.

Come si poteva immaginare, i videogiochi online hanno consentito di mantenere in contatto quegli amici che non potevano riunirsi a causa delle restrizioni imposte con i vari lockdown.

Anche il gioco d’azzardo online si conferma molto popolare in Italia

Un altro effetto della pandemia è stato quello di rendere ancora più popolare il gioco d’azzardo online. Già presente da tanti anni sul mercato, era un settore che faceva un po’ più di fatica a prendere piede, non perché non fosse interessante, ma perché alle persone piaceva riunirsi nei centri scommesse, diventati un luogo di aggregazione al pari dei bar.

Con l’impossibilità di potersi recare nelle sale slot e VLT fisiche, con le sale bingo e i centri scommesse chiusi per tanti mesi, i giocatori hanno trovato rifugio online, in siti come Casino Bonus Code.

La preferenza verso il gioco su casino online è confermata anche dai dati di quest’anno, in quanto il giocatore ha compreso la maggiore discrezione del giocare a casa, luogo dove si sente al sicuro. La connessione online, infatti, permette di giocare da qualsiasi posto e in qualunque momento. Inoltre, le normative relative a distanziamento sociale, mascherina obbligatoria e green pass, sono viste come un ostacolo alla ripresa della cosiddetta normalità, favorendo il proliferare del gioco online.

La moda delle Escape Room

Chi ha visto film come “Saw, l’enigmista” o “Hunger Games” può dire di aver vissuto lo stesso stato di alienazione e prigionia dei protagonisti. Sulla scia di questi campioni d’incassi al botteghino, sono sorte in tutto il mondo delle Escape Room. Si tratta di stanze a tema in cui i protagonisti devono risolvere degli indovinelli, riunirsi per prendere delle decisioni che li porteranno alla soluzione del problema.

Se vogliamo, quello che all’apparenza può sembrare un gioco, è anche un modo per simulare quelli che sono gli imprevisti della vita. In ogni gruppo di persone ci sono delle intelligenze diverse che, se pronte a collaborare per il bene collettivo, raggiungeranno un obiettivo che sarebbe stato difficile raggiungere a livello individuale. Una di queste Escape Room si trova a Matera, nata dall’idea di due giovani imprenditori.