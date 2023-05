Pubblicato Avviso pubblico per l’assegnazione di Borse di Studio

Su proposta dell’assessore alle attività produttive, lavoro, formazione e sport, Michele Casino, la Giunta regionale ha approvato, l’Avviso pubblico per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023.

L’Avviso, pubblicato sul BUR Speciale n. 28 del 26 maggio 2023, prevede che per l’assegnazione della borsa di studio di 150 euro, sarà redatta una graduatoria sulla base del livello ISEE. Le borse di studio saranno erogate fino ad esaurimento della somma assegnata dal Ministero dell’istruzione e del Merito, partendo dal livello di ISEE più basso, scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento risorse. La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Basilicata è pari a 458 mila euro. Nell’ipotesi in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio sia inferiore all’importo complessivo assegnato alla Regione, verrà redistribuita la parte eccedente aumentando l’importo della borsa di studio fino ad un massimo di cinquecento euro. Si può presentare istanza di accesso al beneficio a partire da oggi accedendo dalla sezione Avvisi e Bandi del sito istituzionale della Regione Basilicata e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2023. Per potersi candidare bisogna avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad €15.748,78.