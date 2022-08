“Provenzano Dj”, grande serata all’Arena Pisciolo a Viggiano

Tre ragazzi, l’amore per il proprio paese e la voglia di fare: è nata così la serata di ieri, all’Arena Pisciolo, con “Provenzano Dj”, organizzata da “GLC Eventi”.

Durante la serata si sono esibiti dj del luogo, dj Sapo, dj Black e dj Pepito, scelti per far conoscere artisti della zona che amano la musica. Si è esibito anche Giovanni Votta, dj ormai amato da tanti che nel corso degli anni ha portato avanti il suo amore verso la musica con dedizione e passione, già protagonista nell’organizzazione di eventi con artisti di fama nazionale, tra cui Gabry Ponte, Prezioso, Fargetta, Cristian Marchi, Michele Musillo (con Glc eventi) e, ieri, Provenzano dj.

DJ e produttore discografico da oltre 20 anni, Amerigo Provenzano nasce in seno al network RDS ed è in questo contesto che vince il premio Telegatto per la migliore classifica musicale. Nel 2022 è tra i padri fondatori dell’emittente nazionale “m20 musica allo stato puro”, dove per 17 anni è andato in onda il suo programma pomeridiano “PROVENZANO Dj Zone”. Per “m20” ha realizzato anche oltre 40 compilation campioni di vendita.

Ha collaborato con diversi artisti di fama nazionale e internazionale come Greg Cerrone, Fedde Le Grand, Swedish House Mafia (Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello), Bingo Player, Roger Sanchez e molti altri. Conduce il programma “Crossover” in onda su varie emittenti italiane.

La sua carriera da dj l’ha portato, insieme al suo vocalist Sandro Bit, a suonare nei migliori locali in Italia e all’estero.

Durante la serata, una marea di gente è arrivata ed è rimasta fino a notte inoltrata a ballare e divertirsi sulla musica di Provenzano e degli altri dj, con la voce del dj e vocalist Giovanni Votta, che dal palco ha ringraziato l’amministrazione comunale e i ragazzi del Forum di Viggiano, ricordando che «il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e correre il rischio di vivere i propri sogni».

Laura Votta

(Ufficio Stampa Forum Giovanile Viggiano).