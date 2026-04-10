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Protezione Civile, il Dipartimento nazionale in visita al Gruppo Lucano

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Il Dipartimento nazionale della Protezione civile in visita al Gruppo Lucano, l’unica associazione del Meridione d’Italia iscritta nell’elenco centrale. Una visita che arriva a due anni e mezzo di distanza dall’autunno del 2023 quando l’allora Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, in occasione del 15° Raduno Nazionale del Gruppo Lucano svoltosi a Viggiano, aveva consegnato al Gruppo Lucano un modulo di assistenza alla popolazione. Da quel momento il Gruppo Lucano ha continuato a consolidare la sua presenza tra Basilicata, Campania e Calabria con circa 100 sedi e 7.000 volontari sempre pronti a intervenire in caso di necessità. Una capillarità e un’organizzazione di uomini e mezzi dimostrata anche nei giorni scorsi, quando un’intensa ondata di maltempo ha colpito duramente le regioni meridionali e i volontari del Gruppo Lucano sono stati impegnati in diverse attività, a cominciare dal costante monitoraggio di fiumi e corsi d’acqua ingrossati dall’eccezionale quantità di pioggia caduta in pochi giorni. A toccare con mano le strutture, i mezzi e le capacità operative del Gruppo Lucano la delegazione del Dipartimento nazionale composta da Luciano Montali e Teodoro Massanisso del Servizio Volontariato e da Roberto Quinzi e Fabrizio Ceccaroni della Logistica che hanno avuto modo di apprezzare la costante innovazione tecnologica, strutturale e organizzativa del Gruppo Lucano, a cominciare dalla nuova sala operativa di Pergola di Marsico Nuovo, inaugurata nello scorso mese di novembre a margine del 17° Raduno Nazionale. Il Gruppo Lucano continua a puntare molto anche sulla formazione continua dei volontari e sul miglioramento di ogni aspetto organizzativo degli interventi. Non a caso, da qualche settimana, è in funzione un’applicazione per smartphone che consente di avere, in caso di emergenza e in tempo reale, un quadro immediato sulla disponibilità di volontari nella zona in cui c’è necessità di intervento. Un’app che prevede tipologie di accesso suddivise per i diversi ruoli operativi all’interno dell’associazione. Al termine della visita, la delegazione del Dipartimento nazionale ha espresso vivo apprezzamento per le capacità operative e organizzative dimostrate dal Gruppo Lucano che punta sempre più a consolidarsi come un modello virtuoso di protezione civile, alla costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’assistenza alla popolazione e la tempestività di ogni intervento. “Ogni giorno – ha evidenziato il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia – ci proiettiamo verso le sfide del futuro con una struttura e un’organizzazione sempre più solida, con volontari formati e specializzati per affrontare ogni tipo di emergenza e consolidare la capacità di risposta”.

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