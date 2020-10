Le attività commerciali della valle chiedono a gran voce la sospensione dell’ordinanza numero 36 di Bardi.

L’associazione Comart ha voluto protestare per 1 ora in piazza Zecchettin a Villa d’Agri per manifestare il loro disagio alla situazione che si è creata dopo il mini-lockdown imposto dalla Regione Basilicata.

Ascoltiamo le voci del Presidente della Comart Michele Piscopia e del Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri.