Programma Forestale Regionale 2025–2044: un percorso che parte dall’ascolto e dal confronto

“Prosegue il confronto con le parti sociali, confermato il metodo della condivisione”. L’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, esprime soddisfazione per il prosieguo del confronto con le organizzazioni sindacali del comparto forestale, primo passo del percorso di condivisione sul Programma Forestale Regionale 2025–2044, così come già annunciato nel comunicato stampa del 18 settembre 2025 . L’incontro odierno rappresenta l’inizio concreto di un iter fondato sull’ascolto e sul coinvolgimento delle parti sociali e degli stakeholder del settore, nella consapevolezza che un documento strategico destinato a orientare le politiche forestali regionali per i prossimi vent’anni debba nascere da un confronto ampio, trasparente e responsabile.

«Abbiamo dato seguito a un impegno assunto pubblicamente – sottolinea l’Assessore Cicala – avviando un percorso di condivisione che parte da chi opera quotidianamente nel settore forestale e agricolo. È questo il metodo che riteniamo serio ed efficace per costruire politiche pubbliche realmente aderenti alle esigenze del territorio». Il confronto con le parti sociali costituisce il primo passaggio di un iter ordinario e strutturato, che proseguirà con la condivisione del documento con i capigruppo e i consiglieri regionali, prima della presentazione in Giunta regionale. Successivamente, come previsto, la proposta sarà esaminata nelle Commissioni consiliari, dove potrà essere migliorata, integrata e affinata, fino all’approdo finale in Consiglio regionale. L’obiettivo dell’Assessorato è quello di arrivare a un testo di legge e a un impianto programmatorio capaci di accogliere le istanze del territorio e di garantire la massima sintonia con le esigenze del comparto forestale, agricolo e ambientale, rafforzando al tempo stesso la tutela del patrimonio boschivo e le opportunità di sviluppo sostenibile. «La Basilicata – conclude l’assessore – ha bisogno di una politica forestale moderna, condivisa e lungimirante. Il confronto avviato oggi va esattamente in questa direzione e rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un modello di governance efficace e duraturo».

“Solo con una squadra unita e compatta si possono affrontare le sfide più complesse e raggiungere risultati importanti per la Basilicata”. Con queste parole l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ha rivolto gli auguri di Buone Feste a tutto il personale che opera nella Direzione per le Politiche agricole, alimentari e forestali, ringraziando dirigenti e funzionari per il lavoro svolto e per il massimo impegno dimostrato nel corso dell’anno. “Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti gli uffici della Direzione e al direttore generale Vittorio Restaino per la professionalità, la dedizione e lo spirito di collaborazione che hanno contraddistinto l’azione amministrativa nel 2025 – ha dichiarato Cicala –. Un ringraziamento particolare va anche al nuovo direttore dell’Alsia, Michele Blasi, per aver dimostrato fin dal primo giorno del suo insediamento un supporto costante alle politiche agricole regionali”.

Nel suo intervento, l’assessore ha ripercorso le principali sfide affrontate nel corso di un anno particolarmente complesso, sottolineando come il lavoro di squadra abbia permesso di conseguire risultati rilevanti. “Abbiamo dovuto fronteggiare una crisi idrica senza precedenti, con circa 80 milioni di metri cubi di acqua in meno, ma grazie al lavoro e all’impegno di tutti siamo riusciti ad affrontare l’emergenza e a garantire risposte al mondo agricolo”, ha spiegato. Tra i traguardi raggiunti, Cicala ha ricordato anche l’avvio del progetto di filiera del cinghiale, “un esempio concreto di come sia possibile trasformare un problema in una opportunità per la Basilicata, creando valore economico e tutelando al contempo il territorio”. Risultati significativi anche sul fronte della programmazione europea: “Abbiamo superato il 50% di impegno delle risorse del Complemento di Sviluppo Rurale CSR 2023-2027, un dato che testimonia l’efficienza della struttura regionale e la capacità di dare risposte concrete alle imprese agricole”. Infine, un traguardo strategico per l’agroalimentare lucano: “Il riconoscimento della fragola a marchio IGP rappresenta un risultato storico per la Basilicata, frutto di un lavoro corale che valorizza le nostre eccellenze e rafforza l’identità del territorio”. “Con questo spirito di collaborazione, responsabilità e condivisione – ha concluso l’assessore Cicala – possiamo guardare con fiducia alle sfide future. A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della Direzione e agli enti collegati rivolgo i miei più sentiti auguri di Buone Natale e di un nuovo anno ricco di soddisfazioni personali e professionali”.