Programma Forestale Regionale 2023-2042: Analisi delle potenzialità e condivisione della nuova strategia forestale

Redigere una proposta di Programma Forestale Regionale 2023-2042 individuando e definendo gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le azioni, tenendo conto delle specifiche esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche, nonché delle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico e di difesa dagli eventi estremi con particolare attenzione agli incendi boschivi.

Per raggiungere questo obiettivo la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata ha affidato al CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia – sede di Potenza, la redazione della proposta del Programma. Tale documento sarà frutto del lavoro congiunto di un Gruppo di esperti costituito da: referenti delle Direzioni Generali per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia; dai Centri CREA – Politica e Bioeconomia – Foreste e Legno – Agricoltura e Ambiente; referenti della Scuola SAFE dell’Università della Basilicata e da consulenti esterni esperti del settore.

Nell’ambito di tali attività la Regione Basilicata con il supporto del CREA ha organizzato un evento che si terrà il 19 dicembre 2023 dalle ore 9:30 alle ore 18:00 presso il centro congressi del Park Hotel di Potenza. La manifestazione è stata presentata questa mattina in Regione dall’assessore Alessandro Galella, dal Direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali Emilia Piemontese e da Giuseppina Costantini del CREA-Centro di ricerche Politiche e Bio-economia.

L’evento si articola in due sessioni: la prima, finalizzata alla presentazione dell’Analisi di Contesto del PFR 2023/2042; la seconda è incentrata su focus-group tematici per raccogliere le opinioni, le aspettative e i punti di vista dei portatori d’interesse. Tre i temi chiave: pianificazione forestale; servizi ecosistemici, biodiversità e multifunzionalità; filiera foresta-legno.

“La Regione Basilicata – ha spiegato l’assessore Galella durante l’incontro con i giornalisti- nella proposta di Programma Forestale Regionale (PFR) 2023-2042, riconosce e prende in carico l’importanza fondamentale di adozione di processi decisionali condivisi con lo specifico obiettivo di identificare le azioni prioritarie da implementare per superare i principali problemi e debolezze del settore forestale in Basilicata. Per la redazione del Programma sarà attuato un percorso di coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso la realizzazione di diverse fasi di confronto partenariale- sociale, di settore ed istituzionale. Il settore forestale – ha aggiunto l’assessore – dovrà diventare, con una adeguata programmazione e pianificazione, un ecosistema di business, generatore di reddito nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

“Con l’evento del 19 dicembre – ha detto Emilia Piemontese- partendo dall’analisi di contesto e attraverso il processo di partecipazione dei focus group, si vogliono acquisire indicazioni e proposte per rendere il patrimonio forestale regionale resiliente, ricco di biodiversità, capace di contribuire alle azioni di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed anche economici”.

La superficie forestale della Regione Basilicata è pari a 392.412 ettari che rappresentano circa il 40 % del territorio regionale; l’incremento della superficie forestale osservato nell’arco di un decennio è di circa il 14% (47.000 ha di bosco in più).