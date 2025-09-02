Programma della serata finale Premio EuroMed a Villa d’Agri

Programma della Serata Finale Premio EuroMed

18:30 – 19:30

Accoglienza Ospiti

– Welcome drink presso il locale ricevimento della Pasticceria Val D’Agri in Piazza Zecchettin.

19:30 – 19:40

– Introduzione e saluti: Marco Zipparri, Michele Montone e Dino Nicolia

19:40 – 20:15

– Presentazione del Libro La scelta – Sigfrido Ranucci (giornalista e conduttore del programma televisivo Report – Rai3) conversa con Angelo Summa

Modera Dino Nicolia

Dopo la presentazione, l’autore Sigfrido Ranucci sarà a disposizione dei lettori per autografare le copie del libro

20:15 – 21:15

Cerimonia di Premiazione

Consegna dei premi e dei riconoscimenti:

– International: Francis Ford Coppola (suo delegato Romolo Russo da confermare)

– ⁠Italia: Sigfrido Ranucci / consegna Dino Nicolia

– ⁠Cinema e teatro: Antonio Petrocelli / consegna Nicola Timpone

– ⁠Sport: Domenico Pozzovivo e Alessandro Verre / consegnano Vincenzo Coiro e Michele Montone

– ⁠Economia: Teresa Fiordelisi / consegna Aldo Livolsi

– ⁠Musica: Paola Francesca Natale e Manuel Tataranno / consegnano Maria Carmela Miraglia e Giuseppe Molinari

– ⁠Giornalismo: Sissi Ruggi / consegna Ivana Pipponzi

– ⁠Scuola: Adelaide Iula Perilli / consegna Cesira Russo

– ⁠Politica e amministrazione: Marco Zipparri / consegna Gerardo Larocca

– ⁠Oste Lucano: Gianfranco Avantaggiato / consegna Federico Valicenti

– ⁠Letteratura: Giampiero D’Ecclesiis (critica) e Vincenzo Abate (pubblico) / consegnano Gaetano Celano e Paolo Paradiso

– ⁠Arte: Filippo De Marinis (critica) e Liliana Romanella (pubblico) / consegnano Leonardo Pinto e Amedeo Cicala

– ⁠Targhe Menzioni Speciali a Armando Lostaglio, critico cinematografico e Emanuele Franculli, dirigente generale del Corpo dei Vigili del Fuoco / consegnano Ermanno Reda e Alberto Iannuzzi

– ⁠Pergamene per meriti letterari e artististici acquisiti in favore del territorio lucano a: Dino De Angelis / consegna Alessandro Singetta, Michele Repole / consegna Franco Giordani, Ragazzi Società Cooperativa Onlus La Mimosa / consegna Ezio Lavorano

Intermezzi musicali con la violinista Vita Cisullo, il chitarrista Mirko Gisonte, la band di Alberto Giovinazzo e i Kantara

La stilista Carmela Fortunato con le sue modelle presenta le creazioni che raccontano il territorio lucano attraverso gli abiti sartoriali

21:15 – 22:00 Premiazione della categoria Oste Lucano – Show cooking e Degustazione Gastronomica a cura dell’Accademia della Cibosofia

– Introduzione del direttore dell’Accademia Federico Valicenti

– show cooking a cura dello chef Gianfranco Avantaggiato premiato come Oste Lucano.

– ⁠Degustazione

– Ringraziamenti e saluti finali

*Data:* 12 Settembre

*Luogo:* Piazza Zacchetin Villa D’Agri

*Orario:* 19:30 – 22:00

Conduce: Annamaria Sodano

Per la consegna dei premi partecipa Manuela Festa

La Basilicata, terra di bellezze naturali, tradizioni e cultura, si offre come palcoscenico ideale per raccontare storie di professionisti, artisti, musicisti, sportivi e autori che valorizzano il territorio attraverso le loro opere. Ogni personaggio inserito in questo programma contribuisce, con il proprio bagaglio di esperienze e competenze, a tessere un arazzo che celebra l’unicità di questa regione e le sfumature dei caratteri lucani con una maestria che trasmette il calore e la luce di questa terra.