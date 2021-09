Programma dei festeggiamenti SS Crocifisso del Sacro Monte di Brienza domenica 19 settembre 2021

Con immenso piacere condividiamo con voi il programma dei solenni festeggiamenti dedicati al SS Crocifisso Miracoloso del Sacro Monte di Brienza. Per il secondo anno consecutivo in tempi di pandemia, Brienza è riuscita ad organizzare la festa al Suo Divin Redentore nonostante tutte le restrizioni e alcuni cambiamenti imposti dalla legge. La prefettura di Potenza ha autorizzato la processione del SS Crocifisso che dal Sacro Monte sarà portato a spalla domenica mattina del 19 settembre: l’incontro con Maria Addolorata avverrà in piazza Guglielmo Marconi. Sempre per evitare assembramenti, anche il volo dell’Angelo subirà delle modifiche in quanto non sarà possibile eseguirlo nel suo posto tradizionale e si terrà sul palco in piazza Marconi, dove sarà celebrata la messa. Tutti gli eventi sul Sacro Monte di Brienza sono confermati come da programma: ricordiamo che per poter partecipare alle messe e alla processione sarà obbligatorio l’uso della mascherina e non del green pass, come indicatoci dal prefetto.

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO DEL SACRO MONTE DI BRIENZA 12-18 settembre 2021. Nell’ultima settimana di festa, il santuario del Sacro Monte di Brienza sarà aperto ad orari più estesi.

Da domenica 12 a venerdì 17 il santuario SARÀ APERTO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 20:30. SABATO 18 SETTEMBRE IL SANTUARIO RESTERÀ APERTO AD ORARIO CONTINUATO DALLE ORE 8:00 FINO ALLA MATTINA DI DOMENICA 19 – la notte si terrà la tradizionale veglia notturna al SS Crocifisso miracoloso con una messa speciale alle ore 1:00.

