Progetto “Basilicata walk in basket” per la diffusione della pratica della pallacanestro

La FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con FIBA Europe e EIE – EasybasketinEurope, lancia il progetto “ Basilicata walk in basket “ per la promozione della pratica della pallacanestro e del minibasket nella Regione Basilicata.

L’obiettivo è individuare 3/4 giovani per ogni Società interessati a partecipare al corso gratuito di Istruttori Minibasket che sarà tenuto dallo Staff Nazionale nel periodo ottobre 2020/maggio 2021: l’evento di apertura è fissato per sabato 10 ottobre 2020 a Matera.

Tutti gli interessati devono effettuare la preiscrizione entro il 03/10/2020 sul sito del Comitato regionale FIP Basilicata al link http://www.fip.it/Regioni/basilicata/Prenotazione/Index, scegliendo come tipologia “Corso Istruttori Minibasket” e come Regione del corso “Basilicata”.