Progetto “Agri Hub Basilicata” – Avviso pubblico per la selezione di imprese agricole

C’è tempo fino al 5 giugno 2025 per presentare la domanda di partecipazione. L’avviso pubblico è rivolto alla selezione di aziende interessate alla coltivazione dimostrativa di alcune varietà di girasole, nell’ambito del progetto “Agri Hub Basilicata”, sviluppato in collaborazione con ENI e finalizzato alla valutazione di specie oleaginose per la produzione di biocarburanti.

Dopo una prima fase di sperimentazione condotta presso le aziende dell’ALSIA, le varietà ritenute più adatte ai territori lucani saranno ora testate in pieno campo presso imprese agricole selezionate, con l’obiettivo di individuare le cultivar più idonee per lo sviluppo di una filiera agro-industriale regionale dedicata alla trasformazione dei semi in olio vegetale a fini energetici. Questo approccio permetterà alle imprese di realizzare colture intercalari tra due cicli produttivi principali, ottimizzando l’uso della superficie coltivabile, oppure di sfruttare terreni marginali o inutilizzati per scopi alimentari. Fino ad ora sono già state effettuate due prove di collaudo, una sul colza e una sul girasole, su tutto il territorio della Basilicata.

La raccolta delle manifestazioni d’interesse è orientata al coinvolgimento attivo delle imprese agricole nel progetto Agri Hub Basilicata. La partecipazione prevede la selezione di aziende interessate a realizzare un campo prova dimostrativo per la coltivazione intercalare del girasole.

Alle imprese selezionate verrà riconosciuto un contributo compensativo pari a 150 euro per ettaro. ALSIA si impegnerà inoltre a ritirare tutto il prodotto raccolto al prezzo di 30 euro al quintale e fornirà gratuitamente il seme necessario alla realizzazione del campo prova, che dovrà avere una superficie minima di 5 ettari. Saranno garantiti anche supporto tecnico e consulenza colturale. Le aziende selezionate saranno tenute ad applicare tutte le indicazioni agronomiche fornite dai tecnici ALSIA e a conferire all’Agenzia l’intera produzione ottenuta.

È importante ricordare che i campi dimostrativi non potranno essere realizzati all’interno di aree parco o in zone SIC. Le imprese agricole richiedenti devono essere in possesso di Partita IVA, iscritte alla Camera di Commercio della Basilicata e dotate di fascicolo aziendale. Saranno considerate con maggiore favore le aziende che dispongono di attrezzature adeguate per la semina e la raccolta del girasole, così come quelle che vantano precedenti esperienze nella coltivazione di questa oleaginosa.

Per partecipare è necessario consultare la documentazione disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione Trasparenza, E-Procurement, compilare la domanda con gli allegati richiesti e inviarla all’indirizzo di posta certificata alsia@postecert.it, oppure consegnarla a mano presso la sede ALSIA di Matera, in Via Annunziatella n. 64. Nell’oggetto dovrà essere specificato: “Avviso Pubblico Manifestazione Interesse – Progetto Agri Hub”.

Le domande dovranno pervenire ad ALSIA entro e non oltre le ore 18:00 del 5 giugno 2025.