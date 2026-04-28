Produzioni lucane al Mercato di Milano: Sogemi alla scoperta delle eccellenze della Basilicata

Nicola Zaffra, Project and Quality Manager di Sogemi, ed Ermanno Tritto, Responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne della società, iniziano oggi una tre giorni di visite presso alcune aziende agricole della Basilicata alla scoperta delle migliori eccellenze alimentari del territorio. Con loro è presente anche una delegazione di operatori del mercato composta da Antonio Catalano di ACMO e New Gala Fruit, Nunzio Andrisani di Fruttitalia nonché rappresentante del Consorzio Produttori Ortofrutticoli e Gianfranco Gentile di Frutteto Casagrande e Orto di Jack.

Il tour è stato organizzato dalla Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e nell’ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto a dicembre 2023. L’obiettivo è quello di rafforzare la reciproca conoscenza e avviare un dialogo più stretto per incentivare un maggior apporto delle produzioni lucane.

“Questa visita rappresenta un passo concreto nell’attuazione del protocollo siglato con Regione Basilicata e Sogemi, confermando l’impegno di FEEM nei termini di una rigenerazione territoriale sostenibile che parta dalle eccellenze locali. Mettere in connessione diretta le aziende agricole lucane con una realtà d’avanguardia come il Foody di Milano significa non solo valorizzare la qualità delle produzioni lucane, ma anche costruire nuovi modelli di sviluppo sostenibile capaci di generare valore duraturo per l’intero territorio”, è il commento di Cristiano Re, Responsabile Progetti Territorio FEEM.

Sono previste tappe presso le aziende agricole Agrivanda (Viggiano), Primo Sole (Montescaglioso, MT), Dimitra (Bernalda, MT), Uccelli (Senise, PZ), Pennella (Senise, PZ) e presso la Società Agricola Di Stasi (Lavello, PZ). È inoltre previsto un incontro coi produttori presenti a Sarconi, dove è in programma anche una degustazione della specialità locale del fagiolo riconosciuta con il marchio IGP.

“Siamo felici di poter dare attuazione al protocollo d’intesa con iniziative come questa che rappresentano un passo decisivo verso la trasformazione del Mercato nel più importante hub dell’alimentazione in Italia”, dichiara Cesare Ferrero, Presidente di Sogemi. “La sinergia tra Sogemi e la Regione è essenziale per costruire un ponte solido con le realtà produttive della Basilicata e siamo a lavoro per estendere questo modello virtuoso ad altri territori”.

“Per le aziende lucane questa iniziativa rappresenta un’opportunità strategica: stare su mercati più evoluti significa confrontarsi con standard qualitativi sempre più elevati, migliorare l’organizzazione dell’offerta e rafforzare la propria competitività. Il dialogo diretto con una realtà come il Foody di Milano consente ai nostri produttori di acquisire nuove competenze commerciali e di posizionarsi in maniera più efficace sui circuiti nazionali e internazionali, valorizzando al meglio le eccellenze della Basilicata”, conclude l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala.

Chi è Sogemi

Sogemi, società partecipata dal Comune di Milano, è proprietaria e gestore del Mercato Alimentare Milano – Foody, il principale hub agroalimentare della Lombardia e tra i più importanti in Italia. Garantisce un servizio di pubblica utilità per l’approvvigionamento, la distribuzione e la sicurezza alimentare, promuovendo qualità, sostenibilità e controllo dei prezzi dei prodotti freschi. Con il progetto di riqualificazione Foody2025, Sogemi ha trasformato il Mercato in un centro polifunzionale e tecnologicamente avanzato che ospita 4 mercati, 9 piattaforme logistiche e un moderno centro direzionale su oltre 650.000 mq. Vi operano più di 400 aziende, con oltre 5.000 persone al giorno e un volume d’affari complessivo di 2 miliardi di euro l’anno.