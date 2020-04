Primo Maggio a Tito, il classico concertone organizzato via social

Facebook Forum dei giovani-Tito‘ si esibiranno una serie di artisti in streaming. A partire dalle ore 14.00 sulla pagina‘ si esibiranno una serie di artisti in streaming.

Ad aprire l’evento saranno i Terra Terra Sound system, un gruppo di Ruoti, attraverso una selezione dub. Alle ore 15.00 sarà la volta di Vito Girelli, potente voce pignolese che negli anni passati ha partecipato a The Voice. Alle 16.00 entrerà in scena Papocchio, artista lucano stabilitosi a Napoli ed esponente hip hop e funk,vera figura poliedrica. Alle 17.00 sempre da Napoli la voce avvolgente di Annibale ci farà compagnia per poi lasciare spazio alle 18.00 a Chiara Minniti, puro rock direttamente da Potenza. Alle 19.00 sarà la volta di Giovanni Block, cantautore napoletano, giovane ma già con ampi riconoscimenti alle spalle. A seguito dell’artista napoletano sarà il turno di Rocco Fiore, icona della musica lucana che inizierà alle 20.00 per poi lasciare spazio alle 21.00 all’organetto di Vito Laurino come chiusura folk della serata.

Vi invitiamo a seguirci per vivere all’insegna della musica anche questo Primo Maggio!

Forum giovani Tito