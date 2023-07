Primi accrediti per impianti da fonti rinnovabili a servizio abitazioni non allacciate a rete metano

“Più di mezzo milione di euro la somma dei contributi erogati. “Ad oggi sono pervenute circa 4.000 richieste di prenotazione di risorse per un importo di quasi 23 milioni di euro, a conferma del successo della misura”.

“Lo scorso 12 luglio sono stati eseguiti i primi accrediti per coloro che hanno completato l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonte rinnovabile.

Ammonta a più di mezzo milione di euro la somma dei contributi erogati in favore di circa cento beneficiari. Si tratta di una concreta risposta alle famiglie lucane in anticipo alle previsioni di pagamento previste dall’Avviso pubblico ‘Contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano’”.

E’ quanto afferma l’assessore all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico.

“Ad oggi – sottolinea – sono pervenute circa 4.000 richieste di prenotazione di risorse per un importo di quasi 23 milioni di euro, a conferma del successo della misura. Crediamo di impegnare tutte risorse stanziate per l’anno 2023, contribuendo ad incrementare la quota di energia rinnovabile installata nel settore residenziale” conclude l’assessore Latronico.