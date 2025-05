Presidio 118, il Sindaco Imperatrice chiede la ricollocazione presso l’area Industriale della Val d’Agri

Il sindaco di Grumento Nova, dopo la riunione tenutasi con l’azienda Sanitaria di Potenza e altri Sindaci a Villa d’Agri Lunedì scorso, propone all’ASP, in attuazione di un accordo sottoscritto nel 2013 per il Patto di Sito con Regione e Sindacati, la collocazione del presidio 118 presso l’area Industriale della Val d’Agri, individuando l’attuale Incubatore d’impresa o, in alternativa, un’area dell’ASI collocata all’esterno del perimetro di rischio del Piano d’emergenza Esterno del COVA.

Dichiarazione Sindaco Antonio Imperatrice:

“È una proposta che compendia quanto legittimamente richiesto dai Sindacati e dai Lavoratori dell’indotto petrolifero e delle altre imprese presenti nell’area Industriale della Val d’Agri. È una decisione non più rinviabile per accordi sottoscritti in passato ma soprattutto in un momento in cui la sicurezza sul lavoro risulta assolutamente prioritaria nella nostra Nazione. Speriamo che il buon senso prevalga al di là dei campanili. Aree simili a quella proposta nel mio Comune si trovano anche nell’area Industriale di Viggiano. È importante realizzare il presidio Sanitario in Area Industriale, non altrove“.