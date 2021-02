Presidente Consiglio Regionale ad un anno dall’inizio della Pandemia: «Questa data rimarrà impressa in tutti noi»

In questa giornata voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi senza riserve per alleviare questa tragedia, prima di tutto gli operatori sanitari e tutte quelle categorie che, con spirito eroico, hanno anteposto il bene comune alla pur legittima paura che la pandemia ha generato in tutti di noi.

Questa data rimarrà impressa in tutti noi.

Ora abbiamo una grande responsabilità: gestire bene le risorse derivanti dal programma Next Generation EU, per progettare un nuovo modello di sviluppo e di welfare per le nuove generazioni, senza dimenticare i più anziani.

È necessario creare quel collante di solidarietà tra le generazioni che, mai come in questo momento, diventa decisivo per la creazione di un futuro davvero inclusivo.