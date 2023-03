Presentazione del “Rapporto Nazionale sulla Convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri”

Come ogni anno il mio Ufficio, a seguito della pubblicazione del Rapporto Nazionale sulla Convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri (effettuato dalla Consigliera Nazionale di parità di concerto con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro), procede ad effettuare la medesima iniziativa a livello regionale, unitamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza – Matera.

Quest’anno la presentazione dei dati verrà effettuata il giorno 08 marzo, ore 10.30 presso la Sala Inguscio, in coincidenza dunque con la Giornata Internazionale della Donna.

Sarà, dunque, una occasione per parlare del divario di genere nel lavoro con riferimento alla maternità ed allo stringente numero delle dimissioni chieste dalle lavoratrici, neo mamme.

Non sfuggirà l’importanza dei dati che presenteremo, preziosi per i decisori politici; dati utili ad elaborare politiche a sostegno della maternità e del welfare.

La Consigliera regionale di parità della Basilicata

Ivana Pipponzi