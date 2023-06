Presentazione del libro “La ragazza della Repubblica” di Chiarastella Campanelli

L’iniziativa si terrà giovedì 22 giugno ore 16,30 presso la Biblioteca nazionale di Potenza. Sarà una preziosa occasione per ricordare la luminosa figura di Tina Anselmi. Prima partigiana, poi sindacalista, parlamentare e prima donna ministra in Italia.

“La ragazza della Repubblica” è il racconto di una vita straordinaria, di una donna eccezionale che seppe imporsi in un mondo maschilista e governato da uomini. Come Ministra del Lavoro nel 1977, in piena ondata femminista, firmò la legge sulle pari opportunità aprendo le porte alla parità salariale e all’uguale trattamento tra uomo e donna sul posto del lavoro.

Fanno da sfondo decenni di storia della Repubblica italiana, le conquiste sociali in tema di lavoro e sanità ma anche fatti tuttora controversi come il rapimento dello statista Aldo Moro e il tentativo eversivo della P2.