Presentazione a Sasso di Castalda del libro “Georges Brassens: non credente ma con Dio”

<<Dire che Georges Brassens è il maestro in assoluto della canzone d’autore o un monumento della cultura francese del novecento appare oggi semplicemente scontato. Piuttosto c’è da riconoscere che lo chansonnier di Séte ha abitato poeticamente questo mondo, ha saputo porre uno sguardo dolce sulla vita, le sue canzoni continuano a bussare al cuore di chi le ascolta ed aiutano ad approcciare la realtà con un altro sentimento>>. E’ quanto afferma il cinecronista Mimmo Mastrangelo che presenterà il 18 febbraio (ore 19.00) a Palazzo De Luca il suo ultimo volume “Georges Brassens: non credente ma con Dio” pubblicato da Zaccara Editore. Con due brevi scritti anche del cantautore Beppe Chierici e del compianto giornalista sportivo Gianni Mura (l’erede in assoluto di Gianni Brera), le pagine del breve saggio vogliono far conoscere quel Brassens- cantore degli ultimi il quale, nonostante credente, ha marcato tutta sua discografia del senso della pietà cristiana. Di sangue lucano per via dei nonni materni (che partirono da Marsico Nuovo sul finire dell’ottocento), Brassens in un biglietto lasciò scritto: <<Il mio poeta preferito è Cristo. Se c’è qualcosa di mistico nelle mie canzoni, nei miei versi è perché mi sono nutrito di questo famoso poeta palestinese>>. Con Mimmo Mastrangelo discuteranno su Brassens (e sul suo universo canoro e filosofia di vita) il sindaco di Sasso di Castalda Rocchino Nardo e l’Assessore alla Cultura Rocco Stella.