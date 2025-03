Presentato in Regione l’Avviso “Infrastrutture verdi e blu”

“La tutela del nostro prezioso capitale naturale e il contrasto al cambiamento climatico rappresentano sfide cruciali per il nostro futuro e per quello dei nostri figli. Ed è in questo sforzo condiviso da tutta la comunità europea che la Basilicata, con la sua ricchezza di biodiversità e paesaggi unici, svolgerà un ruolo fondamentale anche attraverso il sostegno agli interventi orientati allo sviluppo di infrastrutture verdi e blu, sia in ambito urbano che periurbano”.

È quanto ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, intervenendo all’incontro di presentazione dell’Avviso pubblico ‘Infrastrutture verdi e blu’ a cui hanno preso parte il direttore generale Michele Busciolano e la dottoressa Antonella Logiurato e il dottor Vito Orlando della Direzione Ambiente, oltre ai rappresentati degli enti locali interessati.

L’Avviso è rivolto ai Comuni lucani e alle Province di Matera e Potenza e può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma regionale Basilicata Fesr Fse+ 2021 2027 – RSO 2.7, che potrà essere incrementata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali. La trasmissione delle domande e di tutti gli allegati prescritti dovrà avvenire dalle ore 9.00 di sabato 1˚ marzo al 30 marzo 2025.

Ogni amministrazione, con l’adesione in forma singola, potrà ricevere un finanziamento di 100 mila euro, ma si potranno condividere gli obiettivi per aree territoriali, sia per le infrastrutture verdi e sia per quelle blu, con la formula del partenariato tra cinque enti locali da realizzarsi mediante accordi di programma, beneficiando di un contributo di 500 mila euro.

“Gli interventi previsti – ha aggiunto Mongiello, evidenziando come questa iniziativa sia in linea con il quadro di azioni prioritarie per Natura 2000 in Basilicata, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il Piano paesaggistico regionale – tendono a migliorare la qualità ambientale e la vivibilità delle nostre città, proteggendo il nostro territorio e la nostra comunità attraverso la mitigazione dei rischi climatici che realizzeremo con progetti di rinaturalizzazione, ripristino di vegetazione autoctona, creazione di tetti e pareti verdi e iniziative per la tutela della fauna urbana, ma anche riqualificando le aste fluviali e valorizzando i corridoi ecologici”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale delle Infrastrutture Michele Busciolano, che si è soffermato sulla programmazione. “Il Piano paesaggistico regionale è in dirittura d’arrivo. E’ uno strumento di portata ineguagliabile che condivideremo con le amministrazioni e darà indicazioni fondamentali per pianificare la difesa dei beni naturali e lo sviluppo. Le infrastrutture verdi e blu rappresentano una occasione importante per riflettere sulle criticità del territorio e preservarlo”.

Concludendo, l’assessore Mongiello, ha auspicato la più ampia adesione da parte dei sindaci, con la presentazione di progetti innovativi e di qualità. Il bando sarà pubblicato dal primo marzo 2025 nella sezione avvisi e bandi del portale della Regione Basilicata.