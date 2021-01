Preoccupa la situazione covid-19 a Grumento Nova: intervista al Sindaco Imperatrice

In collegamento telefonico, il Sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice: ” È un giorno triste per Grumento. Avevamo già riscontrato le 21 positività grazie ai tamponi rapidi, poi abbiamo avuto la conferma di quelli molecolari. Attendiamo purtroppo nuove positività nelle prossime ore. Alcuni nostri concittadini non hanno rispettato le regole: la filiera della ricostruzione dei contagi mostra che l’episodio scatenante sarebbe stato un assembramento in occasione di una cena tenutasi nel corso delle festività Natalizie. Ad ogni modo, anche su questo, sono in corso ulteriori accertamenti. Al momento, le condizioni dei ventuno concittadini positivi non sono preoccupanti. Continuiamo minuto dopo minuto a monitorare la situazione”.

LINK DELL’INTERVISTA:

https://www.facebook.com/watch/?v=453029339063744

intervista di Andrea Mario Rossi

montaggio di Marianna Lancellotti