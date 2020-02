Premio Lucani insigni, Cicala: individuati profili di alto rilievo

Stephen Antony Briganti, Marcello D’Amelio, Liliana Dell’Osso, Nicola Lerra, Maria Rosaria Marsico, Pasquale Menchise, Donato Nitti e Francesca Viggiano sono i vincitori del premio “Lucani insigni”, istituito con la legge regionale numero 18 del 2005. Con tale riconoscimento il Consiglio regionale della Basilicata premia personalità lucane e straniere, residenti in Italia o all’estero che si sono distinte per meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e personalità impegnate nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana.

“Esprimo il mio più vivo compiacimento per l’alto profilo delle candidature dei nostri corregionali – dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala. Ringrazio i membri della commissione che hanno esaminato la documentazione, facendo sintesi e individuando all’unanimità i Lucani insigni. Mi piace pensare che le professionalità premiate abbiano raggiunto successi in diversi ambiti grazie ai valori, all’impegno, all’umiltà e all’ingegno che contraddistinguono i lucani”.

Stephen Anthony Briganti è laureato in Storia e Scienze politiche. E’ Presidente e Amministratore delegato della Fondazione “Statua della Libertà e Ellis Island a New York e ha ricevuto, nel 2019, il prestigioso premio “Da Vinci Award”.

Marcello D’Amelio è professore associato di Fisiologia umana e Neurofisiologia. E’ coordinatore di un gruppo di ricerca all’Università Campus Bio-medico di Roma e ha condotto nuove scoperte sul morbo di Alzheimer.

Liliana Dell’Osso, direttrice UO psichiatria UNI Pisa, è professoressa ordinaria in Psichiatria. Docente universitaria e autrice e coautrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Nicola Lerra è un compositore e pianista italiano pluripremiato, Vincitore di un Hollywood Music Awards nel 2016, è a capo della Film Music Score, una compagnia da lui fondata che si occupa di realizzare colonne sonore per opere cinematografiche e in ambito televisivo.

Maria Rosaria Marsico, architetto, dottore di ricerca in Ingegneria e docente in Ingegneria sismica presso l’Università Exeter. Ha ottenuto un prestigioso riconoscimento da parte del RIBA (Royal Institute of British Architects) di Bristol (UK).

Pasquale Menchise, compositore e direttore d’orchestra. Ha al suo attivo numerose attività nazionali e internazionali in cui spicca quella di direttore musicale e d’orchestra al New York City Center (Broadway).

Donato Nitti, chirurgo oncologo e toracico-polmonare, è stato professore ordinario all’Università di Padova. Ha raggiunto importanti ruoli in ambito accademico e nella ricerca, con documentata produzione scientifica internazionale.

Francesca Viggiano, ingegnere presso il CERN di Ginevra, dove ha ricoperto un importante ruolo per la gestione della sicurezza. Ha svolto attività di ricerca certificata da numerose pubblicazioni.

I premiati sono stati individuati al termine della seconda riunione della commissione giudicatrice, composta da Aurelia Sole, rettrice dell’Università degli studi della Basilicata, Antonio Uricchio, già rettore dell’Università di Bari, attualmente componente del Consiglio direttivo dell’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, Angela Di Buono, insegnante e scrittrice, dal presidente del Consiglio regionale e della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, Carmine Cicala e dai consiglieri regionali Giovanni Vizziello, Gianuario Aliandro, Gianni Leggieri, Carlo Trerotola e Vincenzo Baldassarre.

“Alto il profilo dei vincitori – è stato sottolineato a margine della riunione conclusiva dai commissari – che evidenzia pluralità di competenze, dedizione al lavoro e spirito innovativo. Attenzione è stata posta nell’applicare criteri di pari opportunità nell’individuazione dei premiati con un occhio rivolto ai giovani emergenti”.

Alle otto personalità sarà consegnata, nel corso di una manifestazione, un’opera di pregio di un autore lucano.