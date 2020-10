Premio Letterario Basilicata: i vincitori del Concorso Letterario per gli studenti lucani

Scelti i vincitori della sesta edizione del Concorso letterario riservato agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore della Basilicata.

Finalità del concorso è la promozione, in ambito letterario, dei giovani talenti in formazione nelle scuole superiori lucane.

Il Concorso ha per oggetto una prova di narrativa in italiano. Quest’anno, diversamente da quanto previsto nelle edizioni precedenti, non sono stati indicati i temi da trattare, ma si è proposto agli studenti di narrare la loro esperienza attuale, le paure e le reazioni emotive di fronte agli sconvolgenti fenomeni sociali in atto, ed esprimere le loro riflessioni sulle domande radicali che investono il senso della vita.

La giuria composta da Ermanno Paccagnini e Daniela Tonolini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e da Santino Bonsera e Angela Maria Salvatore del Circolo Silvio Spaventa Filippi, dopo un’attenta valutazione dei numerosi elaborati pervenuti alla segreteria del Premio, hanno decretato i seguenti vincitori: