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Notizie dal Territorio

Premio Internazionale “Bronzi di Riace” alla Carriera all’Ing. Pasquale Marasco Presidente Nazionale ANILDD

Foto di Redazione Redazione
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Nel suggestivo e prestigioso scenario della Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è svolta lo scorso 20 giugno la cerimonia di consegna del Premio Internazionale “Bronzi di Riace”, un evento di alto profilo culturale e istituzionale dedicato al riconoscimento delle eccellenze che si distinguono nel panorama nazionale e internazionale.

Il Riconoscimento alla Carriera

Nel corso dell’illustre manifestazione, il Presidente Ing. Pasquale Marasco è stato insignito del prestigioso Premio alla Carriera. Un tributo significativo che celebra un percorso professionale e umano di altissimo valore, contraddistinto da un impegno costante e da una visione lungimirante orientata alla crescita del territorio e al benessere della collettività.

Con grande sensibilità e profondità d’animo, l’Ing. Marasco ha scelto di non custodire questo traguardo come un successo puramente personale, ma di volerlo dedicare e condividere con chi ogni giorno affronta le sfide più dure della vita. Una Dedica ai Veri Guerrieri del Nostro Tempo: i fragili, gli ultimi e i disabili. Con il pensiero rivolto anche a tutte le sedi Regionali che segue attivamente e con un riguardo particolare all’ultima nata che è quella della Basilicata.

Nelle sue parole, e nello spirito che da sempre anima il suo operato, queste persone rappresentano i veri “guerrieri” del nostro tempo e della nostra società, esempi luminosi di resilienza e coraggio.

Un Evento di Rilievo Istituzionale l’appuntamento in Campidoglio ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo istituzionale, culturale e sociale. A suggellare l’importanza della giornata, l’evento è stato arricchito da momenti di approfondimento e interviste, tra cui quella rilasciata a Sky, che ha acceso i riflettori sui valori umani e sociali al centro del riconoscimento conferito al Presidente Marasco.

Carmen De Rosa 

Presidente ANILDD Basilicata 

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