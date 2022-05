Premiazione eccellenze studentesche ITT villa d’Agri e donazione delle attrezzature laboratorio di cucina

Venerdì 20 aprile si è svolta la Manifestazione del Rotary Club Val D’Agri per la Premiazione delle Eccellenze Studentesche dell’ITT di Villa D’Agri e la Donazione di attrezzature diverse per il laboratorio di lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico.

Il Rotary Club Val D’Agri è particolarmente attento a quanto si svolge nel mondo civile del proprio ambito territoriale , sia per quanto riguarda le Istituzioni Pubbliche, come le Scuole di ogni ordine e grado, che le Associazioni Private che operano a favore dei fragili nei più diversi Settori.

Nella prima parte della Manifestazione è intervenuto il Presidente Carmine Palazzo evidenziando le motivazioni della Premiazione del Cortometraggio che ha ricevuto il Leone D’Argento nell’ambito del Concorso della Creatività 2020-2021 indetto dalla Biennale di Venezia. Un giusto risalto è stato posto al progetto “ Piccola Accademia della Creatività del Mediterraneo “ con i diversi laboratori che vengono realizzati da più anni ed alcuni ancora in corso, la cui referente è la prof.ssa Antonella Marinelli. Il Progetto nasce da una collaborazione con l’Istituto Internazionale Jacques Maritain con sede in Roma ed il cui Segretario Generale, Prof. Gennaro Giuseppe Curcio, ha voluto gratificare il Rotary Club Val D’Agri con la propria presenza . Il Corto, prodotto nel periodo del Covid, ne ha rappresentato uno dei momenti più significativi ed ha visto come protagonisti alcuni Studenti dell’ITT di Villa D’Agri con la direzione artistica del Regista Silvio Giordano.

Si sono susseguiti interventi diversi della dirigente dell’Onnicomprensivo di Marsicovetere prof.ssa Marinella Giordano, del Sindaco di Marsicovetere dr. Marco Zipparri, della prof.ssa Antonella Marinelli, di alcuni studenti dell’ITT, del Regista Silvio Giordano e del Segretario Generale dell’Istituto Jacques Maritain Prof. Gennaro Giuseppe Curcio. Si è proceduto alla proiezione del Cortometraggio in Sala.

Il Presidente Carmine Palazzo in conclusione ha consegnato targhe diverse e il gagliardetto del Rotary Club Val D’Agri ad una rappresentanza degli Studenti protagonisti del Corto, alla Dirigente dell’ITT prof.ssa Marinella Giordano, alla prof.ssa Antonella Marinelli, al Regista Silvio Giordano e al prof. Curcio.

Nella 2° parte della Manifestazione il Presidente ha proceduto alla donazione di attrezzature diverse per il Progetto relativo al Laboratorio di Lavorazione e Trasformazione di prodotti alimentari, riservato a studenti diversamente abili e non dell’ITT DI Villa D’Agri. Trattasi del 4° service, in ordine di tempo, in attuazione della Manifestazione “ Girodonando per la Val d’Agri – Camminata della Solidarietà “ svoltasi a Villa D’Agri il 10 ottobre 2021, con la quale si e proceduta alla raccolta di donazioni che con i fondi del Rotary Club Val D’Agri hanno permesso fin qui di realizzare ben 4 Service a favore di diversamente abili ed anziani. Altri due saranno realizzati nei prossimi mesi.

Il Presidente ha evidenziato ai convenuti che realizzare Service è uno degli obiettivi del Club, il più significativo dal punto di vista sociale. Servire al di sopra di ogni personale interesse è il collante che accomuna i Soci Rotariani e di questo Club in particolare. In conclusione la donazione è stata suggellata con la firma congiunta dell’atto da parte del Presidente del Club Carmine Palazzo e della Dirigente dell’Onnicomprensivo di Marsicovetere prof.ssa Marinella Giordano.