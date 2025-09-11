Premi EuroMed 2025, il 12 settembre la cerimonia a Villa d’Agri

Nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta a Potenza, l’associazione Medinlucania ha presentato il programma della cerimonia di conferimento e consegna dei Premi EuroMed 2025.

L’evento, hanno spiegato Dino Nicolia e Federico Valicenti, presidente e vice presidente dell’associazione, e Marco Zipparri, sindaco di Marsicovetere che patrocina la manifestazione, si svolgerà venerdì 12 settembre prossimo a Villa d’Agri, in piazza Zecchettin.

La serata, è stato specificato, sarà caratterizzata da vari e importanti momenti.

Inizierà alle ore 19:00, con la prestigiosa presentazione del libro “La Scelta” del giornalista e conduttore di Report (Rai 3) Sigfrido Ranucci.

Proseguirà, poi, dalle ore 20:00, con la cerimonia di conferimento dei premi.

Complessivamente verranno conferiti 16 premi per 14 categorie diverse (vedi nomi e profili nell’allegato).

La designazione dei premi è avvenuta in due fasi: 12 premi sono stati attribuiti dalla Presidenza e dallo Staff operativo e organizzativo di Medinlucania. Altri 4 premi, relativi alle sezioni Letteratura e Arte, sono stati assegnati da una Giuria di personalità lucane e attraverso un voto on line certificato che è stato espresso sui canali web di Medinlucania.

Oltre ai premi, sono state attribuiti anche 5 Menzioni e Riconoscimenti Speciali.

“I nomi dei premiati – hanno detto Nicolia e Valicenti durante la conferenza stampa – sono stati selezionati nei diversi ambiti della società lucana, attraverso il riconoscimento di personalità, artisti, professionisti, associazioni, aziende o enti che abbiano dato un contributo significativo alla comunità e si siano distinti per l’eccellenza, il talento e l’impegno dimostrato e per la valorizzazione del territorio regionale.

Il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri ha detto di “essere onorato di ospitare l’evento e che il Premio EuroMed di Medinlucania, organizzato sapientemente dal presidente Dino Nicolia, rappresenta un’occasione di notevole importanza per Villa d’Agri, Marsicovetere e per l’intera Val d’Agri, e si configura come iniziativa di grande spessore culturale, anche ai fini della promozione e del conseguente sviluppo turistico riconducibili ad attività di animazione territoriale”.

La prima edizione del Premio EuroMed 2025 – hanno sottolineato i dirigenti di Medinlucania – si inserisce nel nuovo ampio programma di attività di Medinlucania che si appresta a diventare un grande ecosistema digitale e culturale e una grande Hub Community, punto di riferimento dinamico per chi vuole comprendere, raccontare e contribuire a trasformare il Sud Italia e l’area mediterranea.

Accanto a questo, Medinlucania sta programmando un’agenda fitta di iniziative ed eventi diffusi nel Sud, in Italia, in Europa e nel Mediterraneo. In particolare, la creazione del Portale web MEDin, la Schola Med di formazione politica, lo sviluppo delle attività di Cibosofia, dirette da Federico Valicenti attraverso un’Accademia e delle cene cibosofiche itineranti. Oltre, ad eventi per l’arte e la letteratura.

Il tutto – hanno concluso Nicolia e Valicenti – nell’ambito di location d’eccellenza in varie città italiane e del Mediterraneo, e attraverso un network di collaborazioni esclusive con enti pubblici, aziende, istituzioni e associazioni”.