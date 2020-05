Precisazioni del Sindaco Cesare Marte in merito al caso covid-19 residente a Sarconi

In relazione al bollettino epidemiologico di ieri 30 maggio, in cui la task force regionale comunicava , tra l’altro, un caso di paziente covid19 di Sarconi, “registrato dalla competente struttura sanitaria in data 26 marzo e non comunicato come dato alla stessa task force”, il Sindaco Cesare Marte precisa quanto segue:





“Il nostro concittadino dal 6 marzo 2020 è degente presso struttura sanitaria ospedaliera per patologie pregresse e note e che al momento del ricovero era esente da contagio, avendo effettuato tampone nasofaringeo con esito negativo; da quella data, non ha avuto modo di rientrare presso il proprio domicilio né di avere relazioni dirette con persone residenti a Sarconi; nella giornata di ieri, dal sito della task force, abbiamo appreso con gioia che il doppio test diagnostico eseguito in data 28 e 29 aprile, risultano entrambi negativi.”

Con questa dichiarazione il primo cittadino ha voluto quindi tranquillizzare tutta la comunità di Sarconi.