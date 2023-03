Potenza, spettacolo di beneficenza con il gruppo teatrale “DuemilaCr3dici” – Video

Organizzata dall’associazione potentina “Gli Amici della Città“, presieduta da Walter Cerverizzo, questa sera, venerdì 24 marzo, serata di beneficenza a favore della “Casa Famiglia Stella del Mattino” di Potenza.

L’evento solidale, con inizio alle ore 19:00, come da locandina qui pubblicata, si svolgerà presso l’Auditorium Santa Cecilia del capoluogo lucano, in piazza Don Pinuccio Lattughella, nel quartiere Poggio 3 Galli, e sarà allietato dalla voce di Pina Stanco, nella foto.

La serata, inoltre, vedrà anche la partecipazione del “Gruppo Teatrale DuemilaCr3dici” che presenterà alcuni sketch divertenti, con la regia di Rocco Laurita, anche in veste di attore, dove, in ordine di uscita, saranno presenti gli attori, già conosciuti, non solo in Basilicata, Ernesto Balì, Pasquale Brancati, Antonietta Evangelista, Donatina Lacerenza, Antonio Di Gennaro, Anna Maria La Marca e Maria Teresa Pirozzi.

A conclusione, dopo i ringraziamenti da parte degli organizzatori, un buffet ed una lotteria per tutti i presenti.

Per eventuali informazioni, in merito, potete contattare il seguente recapito telefonico: 347/3896820.

Rocco Becce