Potenza, spettacolo con il gruppo teatrale “DuemilaCr3dici”

Grande serata di spettacolo, per domani sera a Potenza.

In una cornice particolare, il gruppo teatrale potentino “DuemilaCr3dici“, si esibirà, alle ore 20.30, presso la “Libreria SognaLibro“, delle sorelle Angela e Filomena Di Maggio, in via Angilla Vecchia 43.

L’evento, come da locandina qui pubblicata, è denominato “Cupido pensaci tu…“.

Si tratta di una mini commedia, con la presenza in ordine di uscita degli attori, ormai noti, Michele D‘Acclesia, Anna Maria La Marca, Donatella Violante, Pasquale Brancati, Donatina Lacerenza ed Ernesto Balì.

La storia, che vede l’interessante regia dell’attore potentino, Rocco Laurita, con collaborazione di Lucia Esposito, avrà come tema principale della serata il rapporto tra una coppia in fase di separazione che rammenta il loro percorso con sorprese e lieto fine con annesso messaggio a chi seguirà serata.

Rocco Becce