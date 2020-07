Potenza: ritrovato un cadavere nei pressi dell’Istituto Alberghiero

E’ di un 19enne di Avigliano (Potenza) il corpo senza vita ritrovato questa mattina, intorno alle 7:30 sotto le scale dell’Istituto Alberghiero di Potenza.







Terribile scoperta questa mattina intorno alle ore 7:30 a Potenza, in Via Anzio. Il corpo senza vita di un 19enne di Avigliano è stato ritrovato nei pressi dell’Istituto Alberghiero. La scoperta è stata fatta da alcuni dipendenti del plesso scolastico che hanno avvertito immediatamente le Forze dell’Ordine, sul posto la Polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso. La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti, ovvero l’omicidio, è stata affiancata da quella di un gesto volontario, ma al momento-ha fatto sapere la Polizia- nessuna delle due ipotesi viene scartata nè confermata.

Seguiranno aggiornamenti