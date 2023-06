Potenza, Guardia di finanza e Agenzia delle dogane rafforzano la collaborazione

La sede del Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza ha ospitato il primo incontro tra i vertici regionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle Fiamme gialle, in

attuazione del protocollo di intesa siglato a Roma il 3 aprile scorso.

Il Comandante regionale, Generale di brigata Gaetano Scazzeri, ha ricevuto il Direttore interregionale Puglia, Molise e Basilicata di ADM – Dott. Domenico Frisario, in un incontro teso a

consolidare e accrescere i già proficui rapporti di cooperazione tra le due istituzioni, impegnate fianco a fianco nell’obiettivo comune di assicurare un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari unionali e nazionali e una efficace tutela dalle minacce alla salute dei cittadini e all’ambiente.

Alla riunione di coordinamento, oltre al dirigente ADM dell’ufficio Affari generali, Vito De Benedictis e allo

staff del Direttore territoriale, hanno partecipato il direttore dell’Ufficio delle dogane di Potenza, Michele Tubia

e il Comandante provinciale di Potenza col. Michele Onorato, che dovranno attuare sul campo le linee di

coordinamento stabilite a livello regionale, per un’efficace attività di contrasto al contrabbando e agli altri traffici

illeciti connessi alla circolazione delle merci, alle violazioni in materia di accise, gioco pubblico e

movimentazione transfrontaliera di valuta.

Il Generale Scazzeri e il Direttore Frisario, nel sottolineare i molteplici aspetti positivi connessi all’applicazione

del protocollo di intesa, hanno assunto reciproci impegni per avviare specifiche analisi dei rischi congiunte,

mettere a disposizione mezzi tecnologici e strutture di ausilio alle attività operative e intraprendere iniziative

formative nelle materie di interesse comune, al fine di consentire una efficace osmosi di metodologie ed

esperienze operative tra Guardia di Finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli.