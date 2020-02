Potenza, ennesima protesta degli operai forestali

A Potenza, nella mattinata di ieri, giovedì 6 febbraio, nuova dimostranza degli operai forestali davanti agli uffici della Regione Basilicata, in via Vincenzo Verrastro 4. Sino ad ora ancora incertezza sui pagamenti delle spettanze arretrate nonostante l’impegno degli stessi sindacati di categoria ed altre manifestazioni di proteste spontanee tenutesi nelle scorse settimane da decine di lavoratori del settore.

Sembra che siano state già predisposte le delibere dei pagamenti che interessano circa 4.500 lavoratori che hanno famiglie e con un’attività che ad oggi resta incerta sul territorio, nonostante le promesse, sino ad ora non mantenute da chi di competenza.

Come da link qui pubblicato, ne avevamo già parlato e continueremo a farlo, in attesa di una conferma definitiva su quanto richiesto anche oggi da parte degli addetti ai lavori, mentre la politica in generale non riesce ancora a risolvere queste difficoltà.

Rocco Becce