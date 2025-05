Celebrare le mamme di Poste Italiane significa ripercorrere insieme ogni buona pratica messa a segno dall’azienda a favore delle sue instancabili lavoratrici.

A Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, l’ufficio si tinge di rosa. Agli sportelli fronteggiano la clientela 5 mamme, di cui 4 neomamme e una mamma veterana. Ad aprirci il suo prezioso scrigno di volontà e tenacia è Angela Oliveto.

“Ho da poco compiuto 33 anni. Sono laureata in Lingue e Civiltà orientali con specializzazione in lingua cinese. Dopo l’università mi sono trasferita a Pechino dove ho lavorato per due anni in una scuola di lingue ed è qui che ho conosciuto mio marito. Adesso abbiamo un bimbo di 16 mesi e un altro in arrivo tra poco più di un mese. Ho iniziato a lavorare in Poste Italiane da ottobre 2022 come Operatore di sportello. Questo ruolo richiede attenzione, precisione e un forte orientamento al cliente. Fortunatamente sin da subito mi sono sentita come a casa, ho sempre avuto la fortuna di lavorare con colleghi con cui si è sempre instaurato un buon rapporto”.

Come riesci a conciliare i tempi di vita e di lavoro con una gravidanza quasi a termine?

“Conciliare vita e lavoro con un bimbo di 16 mesi e una gravidanza all’ottavo mese richiede sicuramente impegno, ma ho imparato che con organizzazione, flessibilità e il giusto supporto è possibile trovare un equilibrio. In questa fase il mio bambino è una fonte di energia inesauribile: scopre il mondo con entusiasmo, cammina, dice le prime parole e imita tutto quello che vede. È sicuramente impegnativo, ma anche molto gratificante vederlo crescere giorno dopo giorno. Riesco quasi sempre a pianificare le mie giornate, cercando di ottimizzare i tempi e dare priorità a ciò che conta davvero, sia sul lavoro che in famiglia. Questa esperienza mi ha reso ancora più determinata, resiliente e capace di gestire le sfide con spirito pratico e positività.

Le gravidanze hanno in parte cambiato approccio alla vita professionale. Mi hanno reso ancora più consapevole dell’importanza del mio benessere, sia fisico che mentale. Ho imparato prendermi i miei tempi e a riorganizzare le priorità, ma non ho mai sentito di dover rinunciare alla mia identità professionale: anzi, mi sento ancora più motivata a coltivare la mia indipendenza.

Essere madre non annulla il mio desiderio di crescita professionale e lavorare non diminuisce l’amore che ho per i miei figli. Sono due aspetti che si arricchiscono a vicenda. Cresco come madre anche grazie alle competenze che sviluppo nel mio lavoro, e viceversa. È una sfida continua, ma anche una grande fonte di orgoglio”.

Attenzione e sostegno alle mamme in azienda sono sicuramente le parole più semplici che possiamo usare.

Per quanto riguarda i trattamenti normativi per la tutela della maternità e paternità, Poste Italiane garantisce un trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto dalla legge, in particolare su congedo di maternità e congedo parentale.

La Festa della Mamma allora diventa l’occasione per continuare a sostenere il valore di ogni donna e mamma che lavora.

La Festa della Mamma è da sempre un’occasione per celebrare un legame speciale. Come da tradizione in questo giorno si celebrerà l’amore, il sacrificio e il ruolo insostituibile che le madri rivestono nella vita di ciascuno di noi.

Poste Italiane festeggia anche quest’anno in provincia di Potenza la Festa della Mamma con due colorate cartoline filateliche. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Le cartoline, in formato standard e puzzle dal titolo “Quando penso alla mamma il cuore mi batte più forte”, possono essere acquistate online sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia dove dal 5 al 12 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale.