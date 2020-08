Come ogni domenica non esce il bollettino della task force regionale, ma purtroppo c’è da segnalare un caso positivo di coronavirus a Castronuovo Sant’Andrea. Si tratta di una donna Moldava che lavora come badante, arriva circa una settimana fa. Da quanto si apprende già prima di effettuare il test era stata messa precauzionalmente in isolamento e tutt’ora è in quarantena.