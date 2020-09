Policoro, finisce in carcere pusher che spacciava dai domiciliari

Ancora spaccio di droga in Basilicata.

A Policoro, in provincia di Matera, un 33enne che si trovava ai domiciliari è finito in carcere, in flagranza di reato, nella città dei Sassi.

L’arresto è stato convalidato, dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, lo scorso 19 settembre.

Il pusher, continuava a spacciare sostanze stupefacenti pur trovandosi nella sua abitazione in stato di arresto per lo stesso reato.

Sembra incredibile, ma è proprio così, e questo, purtroppo, non è il primo caso e non certamente l’ultimo.

La Polizia di Stato del locale Commissario lo ha sorpreso e condotto in carcere, dopo un’irruzione nel suo appartamento, nonostante avesse cercato di dileguarsi nella camera da letto.

Infatti, è stato raggiunto e sorpreso con in mano la droga

La successiva perquisizione degli ambienti ha permesso di rinvenire in totale 12,4 grammi di eroina e 10 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati insieme ad un bilancino elettronico di precisione, un jammer, disturbatore di frequenze, utilizzato per verificare la presenza di eventuali cimici posizionate in casa, un paio di agendine su cui aveva annotato meticolosamente la movimentazione di denaro a fronte del quantitativo di stupefacenti di volta in volta ceduto ai propri clienti, oltre alla somma di 470 euro in contanti, ritenuta provento dello spaccio.

Inoltre, sulla scrivania, aveva sistemato un grande schermo collegato ad un sistema di telecamere a circuito chiuso, che aveva installato arbitrariamente, da cui controllava l’intero perimetro esterno dell’abitazione, per cercare di eludere i controlli delle forze dell’ordine.