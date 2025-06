Pnrr sanità: in Basilicata 86 interventi programmati, oltre il 76% già in corso

La Regione Basilicata ha aggiornato lo stato di avanzamento degli interventi previsti nell’ambito della Missione 6 – Salute del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC). A giugno 2025, il quadro complessivo conferma una fase operativa avanzata, con cantieri aperti, attrezzature già installate e una strategia d’intervento ben articolata su tutto il territorio regionale.

Un totale di 86 interventi previsti, così ripartiti:

66 interventi già in esecuzione (pari al 76,7%), tra cui Ospedali di Comunità, Case della Comunità, Grandi Apparecchiature e Progetti ex D.L. 34/2020;

18 interventi contrattualizzati e in avvio, prevalentemente per l’installazione di grandi apparecchiature;

2 interventi completati, afferenti a progetti ex D.L. 34/2020 (attrezzature per terapia intensiva e semi intensiva già operative e rendicontate).

Ospedali di Comunità: tutti in fase esecutiva

I 5 Ospedali di Comunità previsti sono tutti in fase di cantiere:

A Muro Lucano, l’avanzamento ha raggiunto il 70%;

A Maratea si è superata la soglia del 30%;

A Venosa, pur partiti più di recente, i lavori hanno già interessato fondazioni e strutture portanti;

A Tinchi e Stigliano, la costruzione procede regolarmente.

Tutti i progetti sono privi di criticità tecniche rilevanti, e in alcuni casi si registra un’accelerazione delle attività nei mesi recenti.

Case della Comunità: avanzamenti fino al 98%

Anche le 19 Case della Comunità finanziate sono in corso di realizzazione, con differenze nei livelli di avanzamento. Alcune strutture sono ormai prossime al completamento, come nel caso di Lagopesole-Avigliano (98%) e Anzi (80%), mentre altri cantieri — come quelli di Senise, Lavello, San Fele e Genzano di Lucania — hanno già superato le prime fasi strutturali e impiantistiche. In tutti i siti, i lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma e senza segnalazioni di rilievo.

Grandi Apparecchiature: già funzionanti due terzi delle dotazioni

Dei 53 interventi previsti per l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, ben 36 apparecchiature sono già pienamente operative, tra cui:

TAC, mammografi, ecografi multidisciplinari e cardiologici oltre che sistemi radiologici fissi.

La performance dell’ASM (Azienda Sanitaria Locale di Matera) spicca per efficienza: l’85% delle apparecchiature è già attivo. Le restanti sono in fase di consegna, collaudo o installazione, e il completamento è previsto entro settembre o dicembre 2025.

Progetti in essere (ex D.L. 34/2020): un tassello strategico per le emergenze e le terapie intensive

La Regione ha dato esecuzione a interventi di potenziamento strutturale e tecnologico nei reparti di emergenza-urgenza, con un focus specifico su terapie intensive e semi-intensive.

Tra le azioni più significative:

A Matera, sono stati sottoscritti ad aprile 2025 i contratti per:

la realizzazione di 11 nuovi posti letto di Terapia Intensiva;

il revamping impiantistico del reparto di Malattie Infettive e dell’UTIR di Pneumologia, inclusa la sostituzione degli impianti elevatori e l’ammodernamento degli impianti aeraulici;

il potenziamento del Pronto Soccorso, con interventi di riorganizzazione degli accessi, ampliamento degli spazi e regimentazione esterna;

All’Ospedale San Carlo di Potenza, sono stati superati i problemi contrattuali iniziali e i lavori sono stati riaffidati a maggio 2025. Il progetto riguarda:

la creazione ex novo di 21 posti di Terapia Intensiva nel padiglione “D”;

la ristrutturazione di un’intera ala oncologica nel padiglione “E” per attivare 26 posti di Terapia Semi-Intensiva, nel rispetto delle normative di accreditamento.

Tutti gli interventi sono in linea con le scadenze fissate dal Ministero della Salute a seguito della rimodulazione approvata a inizio anno.

Digitalizzazione e formazione: il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

È attivo in Basilicata il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, consultabile via web e app “Salute Basilicata”. Sul piano formativo, sono stati organizzati 6 eventi per operatori sanitari e avviata una piattaforma regionale di formazione a distanza (FAD). Inoltre, sono previste campagne di comunicazione mirate per informare i cittadini sui nuovi strumenti digitali e sull’evoluzione dei servizi.

“È necessario precisare – ha dichiarato l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico – che gli importi finora liquidati non possono essere assunti quale indicatore del reale stato di avanzamento fisico delle opere, in quanto le procedure di liquidazione seguono iter e tempistiche differenti rispetto a quelle previste per l’esecuzione degli interventi. Spesso, infatti, viene utilizzato il dato contabile come elemento di valutazione, ma ciò risulta fuorviante rispetto alla reale operatività dei cantieri e all’effettivo stato di attuazione degli interventi. Il nostro dovere è far parlare i dati, non le polemiche” – ha aggiunto l’assessore – “Con cantieri visibili, attrezzature già in funzione e una strategia chiara, la Basilicata sta rispettando tempi e obiettivi. Non si tratta solo di numeri, ma di un impegno concreto verso i cittadini. Voglio inoltre sottolineare, che l’attuale assenza di criticità nel raggiungimento dei target è stata recentemente confermata anche in occasione dell’incontro del 21 maggio scorso con l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR, che ha valutato positivamente il quadro lucano. Analoga conferma è arrivata da Invitalia, per i progetti in cui è direttamente coinvolta. Un riscontro che rafforza ulteriormente la bontà del lavoro fin qui svolto. Un ringraziamento particolare va agli uffici di monitoraggio, che con rigore e puntualità hanno garantito un aggiornamento dettagliato sullo stato reale degli interventi”.