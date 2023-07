Piro:forte impulso di Casellati per rafforzamento degli azzurri

“Oggi si è tenuta la conferenza stampa della coordinatrice regionale di Forza Italia, ministro per le Riforme Elisabetta Casellati”. A renderlo noto il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Francesco Piro, che esprime vivo apprezzamento per la riuscita dell’iniziativa. “Il ministro – sottolinea Piro – ha dato un forte impulso per la campagna di rafforzamento degli azzurri sul territorio”. Il vicepresidente del Consiglio regionale era accompagnato da Gianni Mastroianni di Lagonegro, Mauro Labanca di Rivello, Biagio Glosa di Maratea e la responsabile per il lagonegrese Francesca Crusco.