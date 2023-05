PIL Lucano in crescita nel 2023: +0,71%, sopra la media nazionale

“Le previsioni economiche ci dicono che la Basilicata, con un +0,71 del proprio Prodotto interno lordo, è tra le regioni che nel 2023 faranno la propria parte, in modo determinante, per la crescita economica e il rilancio del Paese. E ci lascia ben sperare per il futuro osservare che, nella tabella elaborata nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre, la nostra regione occupi la settimana posizione, sopra la media nazionale, dal momento che le prime sono ad appannaggio delle locomotive Veneto (+0,82), Friuli-Venezia Giulia (+0,82), Lombardia (+0,81), Emilia-Romagna (+0,79) e Trentino-Alto Adige (+0,77). Un ruolo, quello della nostra Basilicata, che risulta ancora più importante se si tiene conto che le stime fotografano il Mezzogiorno con un incremento del PIL pari a 0,64, superiore a quello delle regioni del Centro Italia che si attesta a +0,53”.

“Inoltre è stato adottato in giunta regionale il Protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata e Sport e salute, struttura del Governo per la promozione dello sport. Con l’adozione del Protocollo d’Intesa lo sport lucano sarà ancor più valorizzato e rafforzato. Il rapporto di collaborazione con sport e salute è iniziato già con i bandi a valere sulle risorse del Pnrr a cui i comuni lucani hanno risposto massicciamente e che durante il mio mandato di assessore mi hanno dato modo di apprezzare la mission di questa azienda pubblica italiana e anche in occasione delle modifiche al testo della legge quadro sullo sport, vi è l’inserimento di un delegato di Sport e Salute, nonché la possibilità di stipulare convenzioni come quella in oggetto. Sono davvero felice e orgoglioso di iniziare un percorso di sinergia che ponga al centro i valori dello sport e che ci supporti in tutte le iniziative di promozione della pratica sportiva e dell’impiantistica, come peraltro sta ormai già accadendo con grande riscontro.

Con questo documento si certifica la direzione presa da questo governo regionale e da questa giunta, che ringrazio, di dare il giusto lustro allo sport lucano, che ormai è sempre più protagonista a livello nazionale ed internazionale”.

È quanto dichiara l’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Alessandro Galella.