Piero Cresci presenta il suo libro “Voglio abbracciare il vento”.

Domani, domenica 2 aprile, alle 18:30, è in programma all’hotel Happy Moments di Lauria, la presentazione del libro di Piero Cresci “Voglio abbracciare il vento”, edito da Viola Editrice. Un libro che aiuta a capire l’autismo.

Non vuole essere soltanto una narrazione, ma il libro intende lanciare anche l’idea di un progetto destinato al benessere di questi ragazzi e delle loro famiglie. Attorno a queste storie di famiglie, microcosmi fatti di sofferenza quotidiana, che raramente vengono raccontati, ruotano, le istituzioni, le associazioni, le cure, la scuola.Per questo, all’evento voluto e organizzato dal Rotary Club di Lauria, (Presidente Dott. Domenico Sangineti), in collaborazione con il Club di Lauria dell’Inner Wheel e l’Associazione “Dimmi A”, con il patrocinio del Comune di Lauria – parteciperanno esperti del settore per fare il punto sulla situazione attuale in Basilicata e nella realtà socio-sanitaria del Lagonegrese.