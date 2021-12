Piano Strategico, Bardi incontra i giovani

Si è tenuto oggi pomeriggio l’incontro tra il Presidente della Regione, Vito Bardi, e i rappresentati di diverse associazioni e rappresentanti giovanili, tra cui Eustachio Papapietro (Confapi Matera), Davide Di Bono (Presidente Consiglio degli studenti Unibas), Diego Sileo (UIL giovani), Pancrazio Tedesco (Forum Giovani) e Anselmo Zirpoli (Giovani Imprenditori di Confindustria Basilicata).

“Anche se tale riunione non è una prescrizione statutaria, ho voluto fortemente incontrare delle delegazioni di giovani perché il piano strategico regionale guarda soprattutto a loro. Non potevamo procedere con la versione definitiva del documento da sottoporre al Consiglio regionale senza ascoltare le proposte, le sensazioni e i rilievi di chi più ha sofferto in questi anni. Il nostro è un piano strategico regionale che guarda ai prossimi dieci anni e inevitabilmente avrà effetti sulle vite di tantissimi giovani lucani. Non solo, ma il nostro piano pone al centro la lotta allo spopolamento e quindi avevamo bisogno di un feedback da parte della parte più dinamica della nostra società, anche perché il principale motivo dell’emigrazione dalla Basilicata è la cronica mancanza di opportunità e su questo è scaturito un bel confronto. Recepiremo anche le istanze dei giovani nel piano strategico regionale, che sarà un documento condiviso, dato che alla mail piano.strategico@regione.basilicata.it sono pervenuti ben 22 documenti che arricchiranno il testo, a dimostrazione della grande voglia di partecipazione”. Lo ha affermato in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.