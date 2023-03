Philmark Group incontra gli Studenti dell’Unibas

POTENZA – Domani, 15 marzo 2023, dalle 14e30 alle 16e30, Philmark Group sarà presente nelle aule dell’Università degli studi della Basilicata (Sede di Potenza), per un incontro con gli studenti dei corsi di laurea in Informatica e Ingegneria Informatica.

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e presentare loro le iniziative che il Gruppo sta mettendo in campo per lo sviluppo del territorio lucano e le opportunità formative su scala nazionale.

Fino ad oggi Philmark Academy, la company di Philmark Group specializzata in Edutech ha formato oltre 1.200 allievi nei settori dell’ICT con il successivo e concreto inserimento nel mondo del lavoro.

Philmark Group sta valutando insieme alle autorità locali della Basilicata l’apertura di nuove sedi operative e di nuovi investimenti nell’ambito High Tech, in linea con i progetti di smart office che il gruppo porta avanti.