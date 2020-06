Petrolio, riparte la trattativa Regione-Eni su compensazioni ambientali

E’ ripresa, dopo la pausa dettata da Covid, la trattativa tra Regione ed Eni per il rinnovo degli accordi del 1998. Al centro del confronto le compensazioni ambientali, giudicate essenziali per continuare ad estrarre in Val d’Agri. E’ quanto emerso oggi in una riunione che gli assessori regionali all’Ambiente e alle Politiche di sviluppo, Gianni Rosa e Francesco Cupparo, hanno tenuto con una delegazione della compagnia petrolifera, presenti i direttori generali Michele Busciolano e Marica Panetta.







L’auspicio della Regione è che nelle prossime settimane possa essere chiusa la trattativa con un accordo che guardi allo sviluppo sostenibile del territorio e agli interessi dei lucani.