Pesca, il presidente del Consiglio Cicala presenta la nuova proposta di legge

Lunedì 18 settembre, alle ore 12.00, nella Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, in via Verrastro 6, a Potenza, verrà presentata la proposta di legge “Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante la regolamentazione dell’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne”. Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, in qualità di primo firmatario della pdl, insieme agli esponenti del gruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia. Saranno presenti anche parlamentari, assessori e quadri del partito.

“La nuova legge – ha spiegato il presidente Cicala – intende ridefinire la disciplina in maniera innovativa. L’obiettivo è quello di renderla più attuale e coerente con le esigenze nel frattempo intervenute, più snella e di più facile applicabilità rispetto all’assetto normativo stabilito con la legge regionale 9 luglio 2009, n. 20 ‘Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata’, che viene abrogata”.

“Devo sottolineare – ha evidenziato Cicala – il grande lavoro di squadra fatto per arrivare alla definizione della pdl. Oltre all’assessorato all’Agricoltura ed ai loro dirigenti, hanno partecipato alla stesura della stessa, diversi esponenti del partito di Fratelli d’Italia ed il mondo associativo che ruota attorno al settore della pesca”.