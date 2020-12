Paterno festeggia i cento anni di nonna Maria

La comunità Paternese festeggia i cento anni della Sig.ra Maria.

L’amministrazione comunale ed il Sindaco Michele Grieco hanno deciso di omaggiare la concittadina centenaria con una targa celebrativa.

Giungano alla signora Maria e alla sua famiglia i più cari auguri anche da parte della nostra redazione.

Qui di seguito, una piccola nota celebrativa a firma del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale

“Interpretando anche il sentimento di tutta la Comunità paternese, il Sindaco ha manifestato grande soddisfazione ed emozione nel portare gli auguri, personali e dell’amministrazione comunale, alla carissima Sig.ra Maria (anche sua madrina di battesimo), per il raggiunto traguardo dei cento anni.

Auguri per altri cento anni di vita in ottima salute, con un sentito messaggio di speranza ed auguri per tutta la famiglia Coiro e la nostra Comunità in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.”